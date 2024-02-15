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Трамп оценил слова Путина о Байдене и о себе

Трамп воспринял как комплимент слова Путина о том, что тот предпочитает Байдена

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Susan Walsh/AP

Бывший президент США Дональд Трамп воспринял как комплимент высказывания российского лидера Владимира Путина о предпочтительности американских лидеров для Москвы. Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед сторонниками в городе Чарльстон, штат Южная Каролина, пишет РИА Новости.

До этого на вопрос российского журналиста о том, кто лучше для России из возможных лидеров США, Путин ответил, что Джо Байден является более опытным и прогнозируемым лидером.

«Это комплимент. Многие могут считать это плохим, но на самом деле это хорошо», — заявил Трамп на мероприятии.

По мнению американского миллиардера, он смог остановить проект «Северный поток — 2». Кроме того, Трамп указал, что Байден является предпочтительным для России, так как готов «отдать все, включая Украину, как подарок».

«Из всех последних пяти президентов, только Дональд Трамп не дал ничего России», — добавил миллиардер.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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