Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Турции назвали наглой ложью заявления о помощи РФ в обходе санкций

РИА Новости: Турция изучит заявления о готовности ЕС ввести санкции за помощь РФ

close
100%
Global Look Press

В Турции считают лживыми обвинения страны в том, что она помогает России обходить санкции, и намерены изучить сообщения о готовности Евросоюза наложить за это экономические ограничения на республику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«На данный момент мы изучаем эти сообщения. Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций — наглая ложь», — заявил источник журналистам.

По его мнению, подобные обвинения призваны подорвать стремление Турции стать посредником в урегулировании украинского конфликта.

О планах ЕС ввести санкции в отношении ряда стран за помощь России 13 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. Речь идет не только о Турции, но и о Китае, Индии и Сербии. В статье издание уточняется, что в данный момент в ЕС обсуждают введение ограничений против четырех китайских компаний, которые якобы помогают РФ покупать европейские товары двойного назначения.

Ранее сообщалось, что турецкие банки снова начали принимать платежи из России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами