В Турции назвали наглой ложью заявления о помощи РФ в обходе санкций

В Турции считают лживыми обвинения страны в том, что она помогает России обходить санкции, и намерены изучить сообщения о готовности Евросоюза наложить за это экономические ограничения на республику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«На данный момент мы изучаем эти сообщения. Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций — наглая ложь», — заявил источник журналистам.

По его мнению, подобные обвинения призваны подорвать стремление Турции стать посредником в урегулировании украинского конфликта.

О планах ЕС ввести санкции в отношении ряда стран за помощь России 13 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов в Брюсселе. Речь идет не только о Турции, но и о Китае, Индии и Сербии. В статье издание уточняется, что в данный момент в ЕС обсуждают введение ограничений против четырех китайских компаний, которые якобы помогают РФ покупать европейские товары двойного назначения.

Ранее сообщалось, что турецкие банки снова начали принимать платежи из России.