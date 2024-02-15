Сын Трампа оценил заявление Путина о Байдене

Дональд Трамп — младший заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет видеть главой Белого дома Джо Байдена, так как им легче управлять. Об этом сообщается в X.

«Он предпочитает Байдена (экс-президенту США Дональду) Трампу, потому что тот более «предсказуемый». Другими словами, потому что он может играть на нем, как на скрипке», — написал Трамп-младший.

До этого Путин заявил, что Джо Байден в качестве президента США является лучшим вариантом для России, чем бывший американский лидер Дональд Трамп

Ранее Путин заявил, что на последней встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году Байден не проявлял признаков недееспособности.

Путин также добавил, что случай, когда Байден ударился головой об вертолет при выходе из него, не является чем-то уникальным, так как каждый может иногда удариться головой, и никто от этого не застрахован.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.