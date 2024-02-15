NYT связала данные об угрозе безопасности США с выделением помощи Киеву

Председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер указал на «серьезную угрозу национальной безопасности» США, направленную на давление конгрессменов относительно выделения помощи Киеву. Эту информацию раскрыло издание The New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве.

Тернер сделал заявление за день до запланированного закрытого брифинга в конгрессе, который должен проходить 15 февраля и посвящен «серьезной угрозе национальной безопасности» для США.

По данным NYT, Тернер, вероятно, стремился оказать давление на палату представителей для одобрения дополнительного финансирования Украины, которое уже поддержал сенат.

С начала осени США не могут договориться о выделении помощи Украине. 13 февраля сенат, контролируемый демократами, проголосовал за выделение $60 млрд для Украины. Однако спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что планирует отклонить документ без пункта об укреплении границы с Мексикой.

Тернер уточнил, что его комитет одобрил предоставление закрытой информации конгрессменам для рассмотрения. Источник CNN, знакомый с разведданными, сообщил о «весьма тревожном» российском потенциале, который недавно стал известен.

Белый дом подтвердил проведение закрытого брифинга, однако советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан не уточнил характер угрозы.

В свою очередь, Россия предложила США и другим странам заключить новый договор, запрещающий «гонку космических вооружений». В октябре 2022 года замдиректора МИД Константин Воронцов заявил о необходимости начать переговоры по этому вопросу. Летом 2023 года США объявили о запуске группировки спутников для обнаружения угроз в космосе. Предполагается, что это поможет наблюдать за действиями России и Китая в космосе.

14 февраля американские власти снова заявили, что Россия, возможно, планирует разместить ядерное оружие в космическом пространстве.

Ранее россиянам объяснили, стоит ли опасаться магнитной бури, накрывшей Землю.