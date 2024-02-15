Bloomberg узнал о планах Трампа принудить Украину к переговорам в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться начала Киевом мирных переговоров с Москвой. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По имеющейся информации, Трамп размышляет над тем, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке боевых действий с Россией, если в следующем году он вернется в Белый дом. Советники экс-президента обсуждают возможность организации переговоров с участием президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Такие переговоры могут пройти уже в начале возможного второго президентского срока Трампа.

Один из советников Трампа заявил Bloomberg, что подтолкнуть Киев к переговорам может обещание Вашингтона сократить военную помощь Украине, тогда как ее возрастание лишь рискует спровоцировать Москву.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Джо Байден в качестве президента США является лучшим вариантом для России, чем бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.