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Нетаньяху прокомментировал ситуацию с освобождением заложников

Нетаньяху: освободить заложников позволят военное давление и жесткие переговоры

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ключ к освобождению заложников из сектора Газа лежит в сочетании сильного военного давления и очень жестких переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущий момент освобождены 112 заложников. Это было сделано благодаря сочетанию сильного военного давления и жестких переговоров.

До этого стало известно, что переговоры по соглашению о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников, которые прошли накануне в Каире, продлены еще на три дня в связи с отсутствием прогресса.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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