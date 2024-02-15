Нетаньяху прокомментировал ситуацию с освобождением заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ключ к освобождению заложников из сектора Газа лежит в сочетании сильного военного давления и очень жестких переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущий момент освобождены 112 заложников. Это было сделано благодаря сочетанию сильного военного давления и жестких переговоров.

До этого стало известно, что переговоры по соглашению о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников, которые прошли накануне в Каире, продлены еще на три дня в связи с отсутствием прогресса.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.