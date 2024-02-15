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Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился, выходя из вертолета

Путин прокомментировал удар головой Байдена об вертолет

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение относительно ситуации, когда президент США Джо Байден случайно ударился, выходя из вертолета. Про американского лидера спросил Путина журналист Павел Зарубин. Видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля.

«Ну, что же, каждый из нас в какой-то момент может удариться головой, например, о вертолет. Кто из нас не испытывал подобного? Пусть тот, кто никогда не сталкивался с такими ситуациями, осудит его», — прокомментировал глава российского государства.

Путин заявил, что Джо Байден в качестве президента США является лучшим вариантом для России, чем бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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