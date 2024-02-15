Путин: РФ защитила Донбасс в рамках Устава ООН, поскольку Минские соглашения не работали

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва защитила народные республики Донбасса в соответствии с Уставом ООН. Об этом рассказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Причиной такого решения стал полный отказ украинских властей от выполнения Минских соглашений, а также непрекращающиеся атаки на республики, которые уже длятся восемь лет и унесли множество человеческих жизней.

Путин отметил, что Донецкая народная республика и Луганская народная республика обратились к России с просьбой о признании, так как они видели отсутствие перспективы в решении конфликта в рамках Минских соглашений.

Россия признала эти республики и заключила с ними договор, исполняя свои обязательства в соответствии с Уставом ООН.

Путин также выразил сожаление, что Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами и рассчитывала на порядочность оппонентов.

Ранее Россия созвала заседание Совбеза ООН в годовщину Минских соглашений.