Путин не заметил недееспособности Байдена

Российский президент Владимир Путин заявил, что на последней встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в 2021 году Байден не проявлял признаков недееспособности. Это было сказано в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Путин напомнил, что несколько лет назад уже говорили о недееспособности Байдена, но сам не заметил ничего подобного во время встречи. Он отметил, что они оба иногда «заглядывали в свои бумажки».

Путин также добавил, что случай, когда Байден ударился головой об вертолет при выходе из него, не является чем-то уникальным, так как каждый может иногда удариться головой и никто от этого не застрахован.

До этого стало известно, что главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку, что может внести коррективы в проведение Вашингтоном «демократических реформ» в регионе, в частности в Венесуэле.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.