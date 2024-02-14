Путин оценил факт просмотра его интервью Карлсону западными лидерами

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью, и поблагодарил за это журналиста Такера Карлсона как посредника в коммуникации. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Путин подчеркнул, что хорошо, что «они смотрят и слушают» то, что он говорит. Он подчеркнул, что следует быть благодарным Карлсону за то, что подобное можно сделать через него как посредника во времена, когда не удается вести прямой диалог.

До этого стало известно, что негативные или критические комментарии западных политиков лишь повысили популярность президента России Владимира Путина после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Кроме того, интервью может поспособствовать сокращению поддержки Украины на западе, считают в BI.

Накануне в Кремле посчитали, что критика интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера ФРГ Олафа Шольца связана со сложным положением их стран.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».