Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин выразил сожаление, что Москва не начала активные действия на Украине раньше

Путин выразил сожаление, что Россия не начала активные действия на Украине раньше

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, заявил, что Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами и рассчитывала на порядочность оппонентов.

Путин сказал, что единственное, о чем можно сожалеть, — это о том, что руководство России не начало активных действий раньше, так как полагало, что имеет дело с порядочными людьми.

Глава государства подчеркнул, что на первом этапе конфликта Россия пыталась урегулировать ситуацию в Донбассе с помощью мирных средств — Минских соглашений. Однако, как отметил Путин, позже выяснилось, что «нас и здесь водили за нос». Так, и экс-канцлер Германии, и бывший президент Франции откровенно публично признали, что и не собирались выполнять достигнутые договоренности. Они просто выигрывали время для дополнительной накачки оружием «украинского режима». И они это благополучно осуществили, подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине, что может затянуть специальную военную операцию (СВО).

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами