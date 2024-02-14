Путин выразил сожаление, что Москва не начала активные действия на Украине раньше

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, заявил, что Москва зря не начала активных действий на Украине раньше, но она в течение длительного времени пыталась решить конфликт мирными средствами и рассчитывала на порядочность оппонентов.

Путин сказал, что единственное, о чем можно сожалеть, — это о том, что руководство России не начало активных действий раньше, так как полагало, что имеет дело с порядочными людьми.

Глава государства подчеркнул, что на первом этапе конфликта Россия пыталась урегулировать ситуацию в Донбассе с помощью мирных средств — Минских соглашений. Однако, как отметил Путин, позже выяснилось, что «нас и здесь водили за нос». Так, и экс-канцлер Германии, и бывший президент Франции откровенно публично признали, что и не собирались выполнять достигнутые договоренности. Они просто выигрывали время для дополнительной накачки оружием «украинского режима». И они это благополучно осуществили, подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине, что может затянуть специальную военную операцию (СВО).

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».