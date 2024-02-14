Советник Байдена доложит конгрессу об угрозе национальной безопасности США

Советник по национальной безопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что 15 февраля лично проведет брифинг для лидеров конгресса о некоей «угрозе национальной безопасности» США. При этом он отказался дать какие-либо разъяснения журналистам, сообщает РИА Новости.

По словам Салливана, в четверг он ждет встречи с лидерами конгресса, на которой станет ясно, как действовать дальше. Чиновник отметил, что больше он ничего не может публично сказать.

Салливан подчеркнул, что его действия являются очень необычными для советника по национальной безопасности президента США.

Ранее сообщалось, что «серьезная угроза национальной безопасности США», о которой заявил комитет по разведке палаты представителей, может быть связана с «тревожным и дестабилизирующим российским потенциалом».

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне озвученной конгрессом угрозы национальной безопасности заявил, что уверить американцев в безопасности нельзя, но глава государства Джо Байден справится.

14 февраля конгресс США предупредили о «серьезной угрозе национальной безопасности».

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.