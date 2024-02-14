Медведев высмеял Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон испугался покушения, которое якобы планировалось устроить против него в Киеве, и поэтому не поехал на Украину. Об этом заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Макрон, кажется, так испугался реального или предполагаемого убийства в нацистском Киеве, что он не только отменил свою поездку туда, но еще и решил поделиться ядерным потенциалом с другими европейцами. Наверняка такие мелочи, как Договор о нераспространении ядерного оружия, его не беспокоят», — пишет Медведев.

До этого телеканал France 24 опроверг заявление о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве, которое готовили украинские спецслужбы.

При этом руководство телеканала отмечает, что впоследствии планирует показать этот отрывок, названный фейком, как пример «манипуляции информацией».

Ранее политолог Марков объяснил, что Зеленский пытается показать свою значимость перед США, рассказывая о покушениях.