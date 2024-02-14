Стало известно, с чем может быть связана «угроза нацбезопасности» США

«Серьезная угроза национальной безопасности США», о которой заявил комитет по разведке палаты представителей, может быть связана с «тревожным и дестабилизирующим российским потенциалом». Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Как следует из текста, источники телеканала, знакомые с разведывательной информацией, охарактеризовали ее как «очень чувствительную».

«Один из источников, видевших разведданные, подтвердил, что «на самом деле это весьма тревожный и дестабилизирующий «российский потенциал», о котором мы недавно узнали», — говорится в тексте.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне озвученной конгрессом угрозы национальной безопасности заявил, что уверить американцев в безопасности нельзя, но глава государства Джо Байден справится.

До этого комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу.

Ранее в Европе заявили о начале третьей мировой войны.