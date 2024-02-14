В Эстонии заявили, что Россия готовит «тест для НАТО»

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что у стран НАТО есть «три – четыре года» на укрепление обороны, прежде чем Россия решит испытать Североатлантический альянс. Его слова с пресс-конференции во время Визита в Варшаву приводит Associated Press.

По его словам, Эстония не рассматривает Россию как немедленную угрозу для стран Балтии из-за событий на Украине, однако отметил, что «военная машина запущена на полную мощность».

Цахкна заявил, что по оценкам эстонского правительства, Москве может понадобиться «три – четыре года», чтобы подготовить «тест для НАТО». С его точки зрения, Эстония, Литва и Латвия станут наиболее вероятными целями в случае потенциального нападения России.

До этого сообщалось, что НАТО имеет ряд проблем, которые не позволят Западу «воевать с Россией», в частности, они наблюдаются на британском флоте и в сухопутных войсках Германии и США.

Ранее стало известно, что будет в фокусе НАТО в случае вооруженного конфликта с РФ.