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Путин поручил правительству запустить новый нацпроект по сбережению здоровья

Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий заявил, что правительству надо поработать над тем, чтобы до конца года запустить новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск еще одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо обязательно определить источник финансирования и его объемы на реализацию нацпроекта.

14 февраля Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего также заявил, что система здравоохранения России должна претерпеть серьезные изменения, человек и его здоровье должны оказаться в центре внимания. Глава государства отметил, что нужно серьезно модернизировать приемные отделения больниц, оснастить их современным, в том числе реанимационным, оборудованием. Также он предложил увеличить выплаты медикам в селах и малых городах.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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