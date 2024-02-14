Французский телеканал опроверг сообщения о планирующемся покушении на Макрона

Телеканал France 24 опроверг заявление о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве, которое готовили украинские спецслужбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Мы подтверждаем, что данный отрывок — это фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ», — заявили представители СМИ.

При этом руководство телеканала отмечает, что впоследствии планирует показать этот отрывок как пример «манипуляции информацией».

До этого в сети появилась информация о том, что власти Украины якобы планировали совершить покушение на французского президента Эммануэля Макрона во время его визита в Киев.

В ролике показаны скриншоты переписки источника, якобы близкого к экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, о возможном покушении на Макрона.

Ранее политолог Марков объяснил, что Зеленский пытается показать свою значимость перед США, рассказывая о покушениях.