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В Кремле заявили, что СВО может затянуться

Песков: СВО может идти дольше планируемого, все задачи будут выполнены

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине, что может затянуть специальную военную операцию (СВО). Его слова приводит ТАСС.

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада», — сказал он.

По его словам, страны Запада во главе с Вашингтоном напрямую вовлечены в существующий конфликт.

«Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных задач.

До этого Песков заявлял, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, спецоперация продолжается. По словам Пескова, российский президент Владимир Путин неоднократно предлагал путь диалога, а переход к военному решению проблемы был крайней мерой, на которую пришлось пойти. Также Песков заявлял, что власти США прекрасно знают все основные посылы президента РФ Владимира Путина.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты отвергли предложение России о прекращении огня на Украине.

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Операция на Украине
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