Байден пригрозил «судом истории» противникам поддержки Украины

Президент США Джо Байден предупредил членов республиканской партии в конгрессе, выступающих против законопроекта о помощи Украине, что «история наблюдает за ними». Такая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter), после заявления спикера Майка Джонсона о том, что палата представителей не поддержит проект помощи Киеву.

«Тем республиканцам в конгрессе, кто думает, что они могут противодействовать финансированию для Украины и не быть привлечены к ответу: история наблюдает», — говорится в сообщении.

До этого спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что палата представителей США не поддастся давлению и не будет одобрять принятый сенатом законопроект по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню. По его словам, выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе.

Ранее законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее в Госдепе США рассказали о последствиях задержки финансирования Украины.