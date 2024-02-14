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Байден пригрозил «судом истории» противникам поддержки Украины

Байден: история наблюдает за теми, кто выступает против поддержки Киева

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден предупредил членов республиканской партии в конгрессе, выступающих против законопроекта о помощи Украине, что «история наблюдает за ними». Такая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter), после заявления спикера Майка Джонсона о том, что палата представителей не поддержит проект помощи Киеву.

«Тем республиканцам в конгрессе, кто думает, что они могут противодействовать финансированию для Украины и не быть привлечены к ответу: история наблюдает», — говорится в сообщении.

До этого спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон заявил, что палата представителей США не поддастся давлению и не будет одобрять принятый сенатом законопроект по выделению помощи Украине, Израилю, и Тайваню. По его словам, выдвигаемый законопроект «ничего не делает для обеспечения контроля» на американской границе.

Ранее законопроект о выделении $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточное количество голосов в сенате США для его утверждения.

Ранее в Госдепе США рассказали о последствиях задержки финансирования Украины.

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