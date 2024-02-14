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В ЕС увеличили количество физлиц и юрлиц из России, против которых готовят санкции

EUobserver: ЕС предлагает добавить в пакет санкций против РФ 193 физлица и юрлица

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский союз предлагает добавить в очередной пакет санкций против России 193 физлица и юрлица — эта цифра больше, чем то, что предлагалось ранее. Об этом сообщает издание EUobserver.

Изначально предполагалось, что в новый санкционный пакет войдут 118 физических и юридических лиц. Тем не менее после дополнительных консультаций было принято расширить этот список 43 физическими лицами и 32 юридическими лицами.

Кто именно войдет в новый санкционный список Европейского союза, пока неизвестно.

До этого в министерстве иностранных дел Китая заявили, что потенциальные санкции Евросоюза (ЕС) против нескольких китайских компаний, которые сотрудничают с Российской Федерацией, являются незаконными.

В МИД КНР также заявили, что вмешательство «третьих сторон» в отношения Пекина с Москвой является недопустимым. Там добавили, что если санкции будут введены, то Китай примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов своих предприятий.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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