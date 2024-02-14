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Путин предложил увеличить выплаты медикам в селах и малых городах

Путин предложил увеличить выплаты медикам в селах и малых городах с 1 марта

Президент России Владимир Путин предложил повысить уровень выплат врачам в небольших населенных пунктах. Свое предложение российский лидер озвучил на заседании Форума будущих технологий, которое транслируется на телеканале «Россия 24».

«Предлагаю с 1 марта повысить зарплаты специалистам, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах», — сказал президент.

Путин уточнил, что в городах с населением от 50 до 100 тыс. человек врачи будут получать выплаты в размере 29 тыс. рублей, а персонал среднего звена — 20 тысяч. В маленьких городах с населением менее 50 тысяч выплаты предлагается увеличить до 50 тыс. рублей для врачей и до 30 тысяч для среднего персонала.

Президент добавил, что с 1 апреля региональные власти повысят окладную часть зарплат медицинских работников при сохранении дополнительных выплат.

В своем выступлении Путин также отметил достижения российских онкологов. По его словам, большинство онкозаболеваний в РФ выявляются на начальной стадии.

Ранее Путин рассказал, что Россия приблизилась к созданию вакцины от рака.

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