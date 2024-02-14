В Литве придумали новый метод давления на россиян

В парламенте Литвы предложили лишать россиян вида на жительство (ВНЖ) за поездки на родину. Об этом, со ссылкой на депутата Лауринаса Кащюнаса, сообщает издание Kauno Dien.

Подобные меры Кащюнас также предлагает использовать против граждан Белоруссии.

«Должна быть применена формула, согласно которой регулярное возвращение будет условием, предпосылкой для приостановки действия ВНЖ. Я приветствую рекомендацию комиссии по национальной безопасности правительству закрыть еще два пограничных перехода», — заявил Кащюнас.

Депутат пояснил, что имеются в виду два пограничных перехода с Белоруссией.

До этого руководитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) Майра Розе сообщила, что Рига может принудительно выдворить 1000 россиян, которые проживают в стране.

Ранее Путин прокомментировал депортацию россиян из Прибалтики.