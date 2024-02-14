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Главная конкурентка Трампа поддержала передачу Киеву российских активов

Bloomberg: Хейли поддержала передачу Киеву замороженных активов России

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Evelyn Hockstein/Reuters

Единственная конкурентка Дональда Трампа в Республиканской партии в борьбе за выдвижение на пост президента США Никки Хейли поддержала законопроект о передаче Украине замороженных активов России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления кандидата в президенты США.

Как отмечает агентство, поддержка Хейли законопроекта о конфискации активов РФ ставит ее в один ряд с действующим президентом США Джо Байденом, который также будет баллотироваться на пост главы государства.

Хейли в своем заявлении отметила, что не должно возникать вопроса о том, должна ли Москва «платить за свои действия», говорится в тексте.

«Нам (США. – Прим. ред.) нужен президент, который имеет моральную ясность относительно необходимости поддерживать наших союзников и противостоять худшим диктаторам мира», — заявила кандидат на пост президента США.

Ранее комитет по иностранным делам сената Соединенных Штатов одобрил законопроект по конфискации активов Российской Федерации для помощи Украине и «других целей».

В связи с этим экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в случае конфискации западными странами российских активов для передачи их Украине многие государства перестанут хранить свои резервы в США.

Ранее в Совфеде рассказали, чем обернется для Запада изъятие российских активов.

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