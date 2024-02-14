В МИД РФ сочли деградировавшим формат Мюнхенской конференции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России нет каких-либо ожиданий от Мюнхенской конференции по безопасности, так как в последние годы этот формат деградировал. Об этом дипломат заявила на брифинге.

«Мы ничего не ожидаем, потому что мы в последние годы наблюдали последовательную деградацию Мюнхенской площадки», — ответила Захарова на соответствующий вопрос журналиста.

По словам представителя МИДа, Россия может донести свою точку зрения на других площадках, а Мюнхенская конференции более не является дееспособной.

Конференция по безопасности пройдет в Мюнхене с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие порядка 50 глав государств и правительств, а также около 100 министров.

До этого стало известно, что свой уровень представительства на Мюнхенской конференции понизила Грузия. В этом году мероприятие посетит не премьер-министр республики, а глава МИД.

Ранее сообщалось, что на Мюнхенской конференции выступит вице-президента США Камала Харрис.