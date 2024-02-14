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На Украине допустили пересмотр помощи от ЕС в большую сторону

Постпред Украины в ЕС допустил пересмотр помощи в €50 млрд в большую сторону

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Global Look Press

Постоянный представитель Украины в Европейском союзе (ЕС) Всеволод Ченцов допустил, что помощь со стороны политического объединения для Киева в объеме 50 млрд может быть пересмотрена в большую сторону. Об этом он заявил в интервью изданию «Европейская правда».

«Я думаю, что Украина получит более 50 миллиардов. Потому что посередине – то есть через два года – [предусмотрена] возможность просмотра этого инструмента. И я думаю, что он будет пересматриваться в сторону увеличения», – сказал Ченцов.

Он подчеркнул, что для удовлетворения потребностей Украины требуется гораздо больше, чем принятая сумма – «на два порядка больше».

До этого Жозеп Боррель заявил, что Европарламент до конца февраля одобрит новую программу помощи Европейского сюза Украине в €50 млрд.

«Саммит Евросоюза одобрил программу в €50 млрд, которая в данный момент обсуждается бюджетными властями Евросоюза — Советом ЕС и Европарламентом. Я имею уверенность в том, что Европарламент к концу месяца одобрит ее, чтоб начать сразу реализацию», — сказал он.

Ранее во Франции призвали «перестать быть посмешищами» и поддерживать Украину.

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