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Госдума не поддержала сокращение рабочего дня в жару

Госдума проголосовала против законопроекта о сокращении рабочего времени в жару

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Frolov Mikhail/Global Look Press

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение было внесено вице-спикером от фракции ЛДПР Борисом Чернышовым. Документ предлагал дополнить Трудовой кодекс России положениями о том, что при температуре воздуха +28,5°С работодатель обязан сократить рабочий день или смену на один час, при температуре +29°С — на два часа, а при температуре от +29,1°С и выше — на четыре часа.

Правительство РФ сочло эту инициативу избыточной, пояснив, что вопрос организации рабочего процесса в условиях повышенной температуры воздуха в достаточной степени урегулирован государственными нормами охраны труда.

24 января законопроект о сокращении рабочего дня в жару отказался поддержать и профильный комитет Госдумы.

14 февраля стало известно, что депутаты Госдумы рассмотрят проект о расширении списка имеющих право оказывать медпомощь.

Ранее в Госдуме призвали снизить налоговую нагрузку на семьи с пятью детьми.

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