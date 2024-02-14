Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин огласит президентскую программу в конце февраля

«Ведомости»: предвыборная программа Путина будет основана на его послании

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, как ожидается, озвучит главные идеи по дальнейшему развитию страны в послании Федеральному собранию в конце февраля. На их основе и будет основана предвыборная программа действующего главы государства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в штабе кандидата.

По данной схеме строилось формирование предвыборной программы Путина и в 2018 году. Тогда послание главы государства было разделено на две части: первая – повестка развития РФ на ближайшие шесть лет, а во второй президент рассказывал о разработке новейших типов стратегического вооружения.

В штабе Путина 6 лет назад отмечали, что он не будет публиковать отдельную программу, поскольку в послании уже изложена «программа развития страны».

До этого сообщалось, что большинство (75%) электорально активных россиян заявили о готовности проголосовать за главу государства Владимира Путина, если бы выборы президента состоялись в ближайшие дни.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года.

Ранее Мария Захарова заявила о росте числа призывов к срыву президентских выборов в РФ.

Все новости на тему:
Выборы президента России-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами