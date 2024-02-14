Путин огласит президентскую программу в конце февраля

Президент России Владимир Путин, как ожидается, озвучит главные идеи по дальнейшему развитию страны в послании Федеральному собранию в конце февраля. На их основе и будет основана предвыборная программа действующего главы государства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в штабе кандидата.

По данной схеме строилось формирование предвыборной программы Путина и в 2018 году. Тогда послание главы государства было разделено на две части: первая – повестка развития РФ на ближайшие шесть лет, а во второй президент рассказывал о разработке новейших типов стратегического вооружения.

В штабе Путина 6 лет назад отмечали, что он не будет публиковать отдельную программу, поскольку в послании уже изложена «программа развития страны».

До этого сообщалось, что большинство (75%) электорально активных россиян заявили о готовности проголосовать за главу государства Владимира Путина, если бы выборы президента состоялись в ближайшие дни.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года.

Ранее Мария Захарова заявила о росте числа призывов к срыву президентских выборов в РФ.