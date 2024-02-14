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В США признали, что Путин хочет завершить конфликт на Украине

Сенатор США Табервилл: Путин не святой, но готов заключить сделку по Украине

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Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Сенатор США от Республиканской партии Томми Табервилл заявил, что Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону дал понять, что готов заключить сделку, чтобы завершить конфликт на Украине. В колонке для Fox News сенатор написал, что США не должны выделять финансирование для Украины, и сделает все, чтобы этого не произошло.

«В четверг вечером, вскоре после того, как Сенат проголосовал за принятие законопроекта об Украине, в интернете появилось интервью с Владимиром Путиным. Позвольте мне внести ясность: Владимир Путин не святой, но он совершенно ясно сказал, что готов заключить сделку, чтобы положить конец войне», — говорится в тексте.

В противовес он привел пример «поджигателей войны в Вашингтоне» и заявление Байдена во время вступления в должность президента США о том, что теперь «дипломатия вернулась».

По мнению сенатора, диалог о мирных переговорах должен был вестись с самого начала конфликта на Украине, но Джо Байден «не сделал ничего, кроме как предоставления все больше и больше денег».

«Мы нация с сильными идеалами, и это хорошо. Однако лидерство требует принятия трудных решений, и мы должны отдавать приоритет потребностям всех, а не желаниям немногих», — написал Табервилл, комментируя трудности с выделением финансирования для Украины.

Он напомнил, что США уже отправили Киеву 120 млрд, однако боевые действия «заходят в многолетний тупик».

«Еще 60 миллиардов долларов не переломят ход войны», — констатировал политик.

Ранее в США рассказали о необычной детали в голосовании сената по Украине.

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