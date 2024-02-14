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В Германии оценили шансы Украины вернуть освобожденные Россией территории

Редактор Welt Ауст: Украина не сможет вернуть освобожденные ВС РФ территории

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Gleb Garanich/Reuters

Редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст заявил, что ситуация на Украине не выглядит так, будто у Киева будет шанс захватить освобожденные ВС РФ территории и тем более победить в конфликте. Об этом он заявил в программе на канале Das Erste.

«Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и оттеснить русских», — считает Ауст.

В этой связи, по мнению редактора, необходимо начать переговоры по урегулированию украинского кризиса.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять контроль над единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в Авдеевку со стороны подконтрольных Украине территорий.

Речь идет об Индустриальном проспекте, который проходит через всю Авдеевку и переходит в улицу Грушевского на юго-востоке города, где остаются полуокруженные позиции ВСУ.

Потеря контроля над всей протяженностью Индустриального проспекта может означать начало оперативного окружения украинской группировки в этом городе, так как альтернативные пути подвоза припасов и подкреплений представляют собой проселочные дороги в полях, которые просматриваются на несколько километров.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского ждут от главкома ВСУ изменение тактики на поле боя.

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