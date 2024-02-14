Захарова заявила о росте числа призывов к срыву президентских выборов в РФ

Число призывов из других стран к срыву голосования на президентских выборах в России растет. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, чьи слова передает ТАСС.

Дипломат обратилась к желающим нарушить ход выборов и напомнила им об административной и уголовной ответственности за это.

До этого Захарова заявила, что некоторые западные страны до сих пор не дали ответ на запрос России об обеспечении безопасности на избирательных участках во время выборов президента РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что министерство делает все необходимое, чтобы обеспечить россиянам за рубежом возможность реализовать свое избирательное право на президентских выборах.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.