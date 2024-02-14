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Кэмерон встретится с главой МИД Китая впервые со вступления в должность

Кэмерон встретится с главой МИД Китая Ван И впервые с назначения на должность

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится со своим китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Это будет их первая встреча с назначения Кэмерона главой внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, отмечатся в материале.

«Кэмерон оказался под давлением из-за своих связей с Китаем с тех пор, как стал министром иностранных дел, и перед встречей с Ван И он сталкивается с призывами поднять вопросы прав человека и национальной безопасности», — пишет газета.

В Британии уже призвали Кэмерона поднять вопрос о ситуации с уйгурами, правами человека в КНР, а также потребовать снять санкции с ряда политиков Соединенного Королевства, говорится в тексте.

До этого Дэвид Кэмерон заявил, что Китай стал «более агрессивным и напористым» в последние годы. По его словам, в политике Пекина многое изменилось с тех пор, как он занимал должность премьер-министра и поддерживал теплые отношения с КНР.

Ранее британский премьер заявил об окончании «золотой эры» отношений с КНР.

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