Кэмерон встретится с главой МИД Китая впервые со вступления в должность

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретится со своим китайским коллегой Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Это будет их первая встреча с назначения Кэмерона главой внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, отмечатся в материале.

«Кэмерон оказался под давлением из-за своих связей с Китаем с тех пор, как стал министром иностранных дел, и перед встречей с Ван И он сталкивается с призывами поднять вопросы прав человека и национальной безопасности», — пишет газета.

В Британии уже призвали Кэмерона поднять вопрос о ситуации с уйгурами, правами человека в КНР, а также потребовать снять санкции с ряда политиков Соединенного Королевства, говорится в тексте.

До этого Дэвид Кэмерон заявил, что Китай стал «более агрессивным и напористым» в последние годы. По его словам, в политике Пекина многое изменилось с тех пор, как он занимал должность премьер-министра и поддерживал теплые отношения с КНР.

Ранее британский премьер заявил об окончании «золотой эры» отношений с КНР.