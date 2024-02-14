В МИД потребовали от Запада гарантий безопасности на избирательных участках

Некоторые западные страны до сих пор не дали ответ на запрос России об обеспечении безопасности на избирательных участках во время выборов президента РФ. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, чьи слова передает ТАСС.

«До сих пор несколько стран Европы и Америки не ответили на российский запрос относительно оказания содействия в обеспечении и соблюдении безопасности и общественного порядка. Речь идет о местах проведения выборов», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что возникают серьезные опасения в соблюдении безопасности, что может повлиять на проведение выборов.

14 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его ведомство делает все необходимое, чтобы обеспечить россиянам за границей возможность реализовать свое избирательное право на президентских выборах.

До этого ЦИК России утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента России. Впервые за 16 лет бюллетень будет включать только четырех претендентов.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.