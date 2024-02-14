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В МИД потребовали от Запада гарантий безопасности на избирательных участках

Захарова: не все страны Запада дали ответ на запрос РФ о безопасности выборов

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Некоторые западные страны до сих пор не дали ответ на запрос России об обеспечении безопасности на избирательных участках во время выборов президента РФ. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова, чьи слова передает ТАСС.

«До сих пор несколько стран Европы и Америки не ответили на российский запрос относительно оказания содействия в обеспечении и соблюдении безопасности и общественного порядка. Речь идет о местах проведения выборов», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что возникают серьезные опасения в соблюдении безопасности, что может повлиять на проведение выборов.

14 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его ведомство делает все необходимое, чтобы обеспечить россиянам за границей возможность реализовать свое избирательное право на президентских выборах.

До этого ЦИК России утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента России. Впервые за 16 лет бюллетень будет включать только четырех претендентов.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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Выборы президента России-2024
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