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В Литве предлагают новые ограничения для граждан России и Белоруссии

В сейме Литвы хотят лишать ВНЖ россиян и белорусов, посещающих родину

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Janis Laizans/Reuters

Председатель комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас выступил с предложением лишать вида на жительство россиян и белорусов, которые регулярно посещают родину. Об этом пишет LRT.

C точки зрения Кащюнаса, необходимо лишать ВНЖ тех, кто посещает Россию и Белоруссию более одного раза в месяц в течение года.

Кроме этого, он заявил о намерении зарегистрировать предложение о запрете на участие и голосование в муниципальных выборах россиянам и белорусам, которые имеют право на постоянное проживание в Литве

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что власти Литвы собираются направить в сейм республики предложение о продлении индивидуальных ограничений для россиян и белорусов по въезду в республику.

До этого руководитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) Майра Розе сообщила, что Рига может принудительно выдворить 1000 россиян, которые проживают в стране.

Ранее Путин прокомментировал депортацию россиян из стран Балтии.

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