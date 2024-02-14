Столтенберг прокомментировал слова Трампа о НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что заявления экс-президента США Дональда Трампа об отношениях Вашингтона с Североатлантическим альянсом подрывают безопасность блока. Об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

«Утверждения о том, что мы не будем защищать друг друга, подрывают безопасность всех нас», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек военно-политического блока отметил, что НАТО десятилетиями сохраняла мир и осуществляла политику сдерживания.

До этого 11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

В этой связи главная соперница экс-президента США Дональда Трампа на пост президента страны от Республиканской партии Никки Хейли утверждала, что он совершил ошибку, «встав на сторону» президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп предложил не помогать странам безвозмездно.