Лавров заявил, что США пытаются управлять хаосом, дестабилизируя регионы

Американские власти, дестабилизируя один регион за другим, стремятся управлять хаосом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Дестабилизируя регион за регионом, американцы пытаются, как говорится, управлять хаосом. Но на деле, я думаю, они не знают, что творят», — отметил Лавров.

Он обратил внимание на слова президента России Владимира Путина о том, что диктатура гегемона дряхлеет и становится просто «опасной для окружающих».

По мнению Лаврова, попытки Запада увековечить свои односторонние преимущества в международных делах обречены на провал.

До этого в МИД сочли, что Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира. Лавров назвал ключевой тенденцией мирового развития формирование многополярного и более справедливого мироустройства. Министр также подчеркнул, что РФ остается открытой к урегулированию на Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».