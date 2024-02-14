Лавров раскрыл планы Запада по изоляции России

Западные страны потерпели крах в попытках изолировать Россию, но их давление продолжится. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий «санитарный кордон», потерпели крах», — сказал министр. Он отметил, что с данным утверждением согласны страны Глобального Востока и Глобального Юга.

По словам дипломата, крах планов Запада приходится признавать и его разработчикам. При этом Лавров отметил, что сторонники антироссийской политики не готовы отказаться от враждебных действий и они продолжат усиливать давление на Москву и ее союзников.

В ходе выступления министр также отметил, что Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира. Кроме того, в своем выступлении министр пообещал, что Россия останется в G20, чтобы не допустить ее украинизации.

Ранее Лавров сделал заявление о серьезных угрозах безопасности для России.