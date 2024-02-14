Лавров рассказал о планах России по выходу из ОБСЕ

Вопрос о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

При этом он предупредил, что вопрос «висит в воздухе».

Также Лавров назвал возмутительными попытки Запада лишить голоса российскую делегацию в ПА ОБСЕ.

Накануне стало известно, что Совет Федерации на заседании 21 февраля одновременно с Государственной думой обсудит весь комплекс отношений с ПА ОБСЕ.

Также на пленарном заседании Государственной думы спикер Вячеслав Володин заявил, что России пора сказать Парламентской ассамблее ОБСЕ «до свидания» из-за несамостоятельности и чрезмерной политизированности этой структуры.

До этого стало известно, когда Государственная дума и Совет Федерации приостановят участие России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Ранее Лавров раскритиковал предложение Швейцарии стать посредником по Украине.