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Министр экономики Армении подал в отставку

Министр экономики Армении Керобян объявил об уходе со своего поста

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Павел Лисицын/РИА Новости

Министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил об уходе со своего поста. Об этом пишет издание Armpress, которое приводит заявление политика.

«Дорогие жители Республики Армения! Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики. В течение этих трех с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью, наполненный любовью к каждому жителю Армении», — заявил министр.

Глава находился на своем посту в течение трех лет. Он отчитался в цифрах о деятельности министерства экономики, сообщив, что в 2023 году ВВП Армении по сравнению с 2020 годом вырос на 100%.

При этом о причинах отставки Керобяна не сообщается.

В марте 2023 года Керобян сообщил, что Армения и Россия окончательно прекратили расчеты в долларах и евро. По его словам, по итогам 2022 года поставки из Армении в России поднялись почти в четыре раза, до $2,5 млрд. В частности, это произошло из-за ухода западных компаний с российского рынка. Благодаря этому поставщики из Армении смогли занять освободившиеся места и расширить бизнес.

Ранее власти Армении призвали переехавших в страну россиян остаться надолго.

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