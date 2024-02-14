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Лавров назвал условия для мирных переговоров с Украиной

Лавров: позиция Запада не позволяет просматривать варианты «мира» по Украине

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МИД РФ/РИА Новости

Россия остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при учете российских интересов, однако позиция Запада не позволяет это сделать. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Государственной думе, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что об этом президент России Владимир Путин говорил во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий», — сказал Лавров.

30 января глава Евродипломатии Жозеп Боррель в статье для французского журнала L'Obs выступил против перемирия в конфликте России и Украины.

«Снова соблазны примирения всплывают на поверхность. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня. Мы не должны позволять им формировать нашу политику в отношении Украины», — написал дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищным заявление Борреля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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