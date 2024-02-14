Лавров заявил об усилиях МИД по организации голосования за рубежом

Министерство иностранных дел России делает все необходимое, чтобы обеспечить россиянам за границей возможност реализовать свое избирательное право на президентских выборах в марте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, сообщает ТАСС.

«МИД и российские загранучреждения делают все необходимое, чтобы голосование за рубежом прошло на высоком организационном уровне и наши граждане смогли реализовать свои конституционные права», – сказал дипломат, добавив, что его ведомство тесно сотрудничает с Центризбиркомом.

9 февраля ЦИК России утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента России. Впервые с 2008 года бюллетень будет включать только четырех претендентов на пост главы государства.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. ЦИК принял решение о трехдневном голосовании: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.