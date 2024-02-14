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Лавров заявил об усилиях МИД по организации голосования за рубежом

Лавров: МИД делает все, чтобы россияне за рубежом могли проголосовать на выборах

Министерство иностранных дел России делает все необходимое, чтобы обеспечить россиянам за границей возможност реализовать свое избирательное право на президентских выборах в марте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, сообщает ТАСС.

«МИД и российские загранучреждения делают все необходимое, чтобы голосование за рубежом прошло на высоком организационном уровне и наши граждане смогли реализовать свои конституционные права», – сказал дипломат, добавив, что его ведомство тесно сотрудничает с Центризбиркомом.

9 февраля ЦИК России утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента России. Впервые с 2008 года бюллетень будет включать только четырех претендентов на пост главы государства.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года. ЦИК принял решение о трехдневном голосовании: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента России.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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