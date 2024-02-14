Песков переадресовал военным вопрос об ударе ВСУ по БДК «Цезарь Куников»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться к военным с вопросом о якобы нанесенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударе по большому десантному кораблю (БДК) «Цезарь Куников» в Черном море.

«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны», — отметил Песков.

Представитель Кремля предложил ориентироваться «на заявления военных», подчеркнув, что по этому поводу ничего сказать не может.

До этого в Севастополе подтвердили потерю корабля «Саратов» в 2022 году. По словам командира Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ Феликса Менькова, открытая мемориальная табличка будет служить напоминанием о десантниках.

В конце декабря 2023 года в результате в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию, по данным Минобороны РФ, получил повреждения БДК «Новочеркасск».

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.