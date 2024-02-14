Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Песков переадресовал военным вопрос об ударе ВСУ по БДК «Цезарь Куников»

Песков назвал комментирование ситуации с БДК «Цезарь Куников» прерогативой МО

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться к военным с вопросом о якобы нанесенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударе по большому десантному кораблю (БДК) «Цезарь Куников» в Черном море.

«Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны», — отметил Песков.

Представитель Кремля предложил ориентироваться «на заявления военных», подчеркнув, что по этому поводу ничего сказать не может.

До этого в Севастополе подтвердили потерю корабля «Саратов» в 2022 году. По словам командира Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ Феликса Менькова, открытая мемориальная табличка будет служить напоминанием о десантниках.

В конце декабря 2023 года в результате в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию, по данным Минобороны РФ, получил повреждения БДК «Новочеркасск».

Ранее президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами