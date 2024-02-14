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В МИД сочли, что Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира

Лавров заявил, что РФ находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия находится в авангарде борьбы за лучшее будущее мира. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, этому способствовал выбор, сделанный президентом РФ Владимиром Путиным на отстаивание «интересов России».

Лавров подчеркнул, что США и их союзников не покидают мечты о нанесении РФ стратегического поражения. Но после успехов армии России в зоне СВО, на Западе задумались, как бы «не дать победить Путину».

«Ключевой тенденцией мирового развития является формирование многополярного и более справедливого мироустройства», — отметил министр иностранных дел РФ.

Глава ведомства обратил внимание, что такое мироустройство, которое призвано обеспечить естественное право народов самим определять свою судьбу. Лавров счел, что попытки Запада увековечить свои преимущества в международных делах обречены на провал.

Накануне Лавров сделал заявление о серьезных угрозах безопасности для России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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