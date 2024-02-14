Лавров заявил, что РФ остается открытой к урегулированию на Украине

Российская Федерация готова к урегулированию конфликта на Украине при учете своих интересов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Россия остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины при учете интересов страны и реалий», – сказал дипломат.

Он отметил, что президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал о готовности к политико-дипломатического урегулированию с учетом законных интересов РФ.

14 февраля постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь призвал Соединенные Штаты и их союзников прекратить поставлять оружие украинской армии и начать переговоры с Россией.

До этого агентство Reuters сообщило, что США отвергают предложения России о заморозке конфликта на Украине.

Ранее в США призвали перестать помогать Украине и начать переговоры.