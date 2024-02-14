Глав минобороны Индонезии Прабово Субианто, ранее предлагавший создание демилитаризованных зон для урегулирования конфликта на Украине, лидирует на выборах, более 60% голосов. Об этом говорят данные социологического центра Indikator.

Главные соперники Субианто экс-губернатор Джакарты Басведан Анис и экс- губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново набирают более 23% и 16% голосов каждый.

Летом 2023 года Индонезия предлагала создать на Украине демилитаризованную зону с миротворцами ООН. Субианто предлагал сторонам конфликта отойти от линии боевого соприкосновения на 15 километров, организовав тем самым демилитаризованную зону. Россия отреагировала на план без энтузиазма. Украина тоже отнеслась к предложению негативно. Российская стороны посчитала, что в таком плане есть «элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал».

Ранее главы МИД России и Индонезии обсудили возможность свободной торговли с ЕАЭС.