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Глава минобороны Индонезии лидирует на президентских выборах

Indikator: сторонник мира на Украине Субианто лидирует на выборах в Индонезии

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Achmad Ibrahim/AP

Глав минобороны Индонезии Прабово Субианто, ранее предлагавший создание демилитаризованных зон для урегулирования конфликта на Украине, лидирует на выборах, более 60% голосов. Об этом говорят данные социологического центра Indikator.

Главные соперники Субианто экс-губернатор Джакарты Басведан Анис и экс- губернатор провинции Центральная Ява Ганджар Праново набирают более 23% и 16% голосов каждый.

Летом 2023 года Индонезия предлагала создать на Украине демилитаризованную зону с миротворцами ООН. Субианто предлагал сторонам конфликта отойти от линии боевого соприкосновения на 15 километров, организовав тем самым демилитаризованную зону. Россия отреагировала на план без энтузиазма. Украина тоже отнеслась к предложению негативно. Российская стороны посчитала, что в таком плане есть «элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал».

Ранее главы МИД России и Индонезии обсудили возможность свободной торговли с ЕАЭС.

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