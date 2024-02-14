Литва выразила РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков

Литва выразила протест временному поверенному в делах РФ из-за объявления в розыск литовских политиков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Литвы.

Отмечается, что представителя посольства России в Литве вызвали в литовский МИД 14 февраля. Ему вручили ноту строгого протеста из-за объявления в розыск литовских политиков, госслужащих и прочих лиц. В МИД Литвы указали на то, что причиной стало исполнение их прямых обязанностей.

До этого Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга говорил, почему МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на «Первом канале».