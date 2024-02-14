Военный эксперт: США уничтожили субъектность ЕС с помощью Украины

Посредством украинского кризиса США полностью уничтожили субъектность Европейского союза. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный аналитик, командир добровольческого отряда «БАРС-13» Андрей Пинчук. По его словам, Вашингтон утвердил свое политическое влияние, из-под которого старались выйти крупные страны ЕС.

«Теперь в Германии, во Франции, в Италии, во всей старой Европе таких попыток уже не наблюдается. Никто больше ни на что не претендует. Кроме того, для Штатов развитие проекта «Украина» — это определенное смещение акцентов в отношениях с Китаем. Там очень сложные, изощренные игры», — отметил Пинчук.

Эксперт усомнился в расхожем мнении, что США в ближайшем будущем прекратят поддержку Украины из-за финансовых и репутационных потерь. Он подчеркнул, что «глупо отказываться от курицы, несущей золотые яйца».

До этого корреспондент европейской версии газеты Politico Мэттью Карничниг писал, что Евросоюз теперь не может полагаться на США в вопросах обеспечения собственной безопасности. По его словам, исход выборов президента Соединенных Штатов определит только то, насколько быстро НАТО распадется.

Ранее журналист назвал последствия возможного выхода Германии из Евросоюза.