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Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента РФ подали более 2 млн человек

ЦИК: заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах подали 2 млн человек

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Более 2,1 млн человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента Российской Федерации, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, передает ТАСС.

Памфилова уточнила, что 2,175 млн заявок пришлись на дистанционное электронное голосование, 740 тысяч — на голосование по месту нахождения посредством механизма «Мобильный избиратель».

Мобильный избиратель — механизм, который позволит гражданину проголосовать на предстоящих выборах на любом избирательном участке Российской Федерации, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

Ранее в Госдуме обвинили иноагентов в подготовке провокаций к выборам президента.

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