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Путин оценил работу МЧС по эвакуации граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию людей из зоны конфликта Израиля и Палестины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе МЧС по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Российский лидер обратился с приветствием на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

«Высокой оценки заслуживает помощь МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация граждан России из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов», — сказал глава государства.

Владимир Путин в своем обращении к участникам расширенной коллегии МЧС призвал укреплять структуры МЧС в Донбассе и Новороссии.

По его словам, в 2023 году в Мариуполе открылся новый, полностью оснащенный современной техникой спасательный центр. Он посчитал, что необходимо и дальше укреплять структуры МЧС на Донбассе и в Новороссии, а также решать вопросы материально-технического оснащения, привлекать дополнительные кадры.

Ранее стало известно, что Путин поздно вечером 13 февраля приехал в Кремль.

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