Оснащение немецкой армии ухудшилось из-за помощи Украине со стороны Германии, несмотря на значительное финансирование вооруженных сил ФРГ правительством. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Отчасти проблема заключается в том, что, несмотря на все новые деньги, бундесвер во многих отношениях оснащен еще хуже (чем до начала СВО. — Прим. ред.). Германия передала Киеву большую часть своего лучшего снаряжения. И до сих пор неясно, как и когда пробелы будут заполнены снова», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в 2023 году Германия потратила на оборону почти €72 млрд, больше, чем когда-либо в истории бундесвера. Около €52 млрд поступят из регулярного бюджета и €19,8 млрд из инвестиционного фонда.

До этого лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц своей политикой пытается втянуть страны Европы в военный конфликт.

Ранее в Германии заявили, что рецессии в стране нет.