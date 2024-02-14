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Молдавский оппозиционный политик допустил переезд в Россию

Молдавский политик Шор допустил возможность переезда в Россию

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Молдавский оппозиционный политик, председатель запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор допустил возможность переезда в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что рассматривает такой вариант.

«Посмотрим. Как вы знаете, здесь живут мои дети, жена», — поделился Шор.

До этого Шор прокомментировал возможное вступление Молдавии в Евросоюз.

По его словам, референдум по вступлению Молдавии в Евросоюз стал возможностью доказать, что жители республики не поддерживают проевропейский курс, избранный действующим руководством страны.

Шор также говорил, что Россия остается единственной страной, которая может помочь Молдавии выбраться из глубокого кризиса.

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявлял, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Россией, однако в данный момент это невозможно.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.

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